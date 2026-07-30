Правительство Грузии утвердило новую модель финансирования госуниверситетов

30.07.2026 19:46





Постановлением правительства Грузии утверждена новая модель финансирования госуниверситетов, которая будет поэтапно внедряться с 2026–2027 учебного года. Об этом сообщает Министерство образования, науки и молодежи.



По информации ведомства, модель, разработанная в сотрудничестве со Всемирным банком, включает два основных компонента — базовое финансирование и финансирование, основанное на результатах деятельности.



«Базовое финансирование предусматривает определение объема финансирования с учетом различной стоимости академических программ в зависимости от направлений подготовки и уровней высшего образования — бакалавриата и магистратуры. При финансировании университетов также будет учитываться количество студентов, что позволит покрывать базовые расходы, связанные с образовательным процессом и предоставлением услуг студентам.



К базовому финансированию поэтапно будет добавлен компонент финансирования, основанного на результатах деятельности, который будет ориентирован на выполнение государственного заказа. Он охватит следующие направления:



• качество образования и соответствие требованиям рынка;



• повышение качества исследований, разработок и инноваций;



• содействие интернационализации;



• содействие региональному развитию;



• расширение доступа к высшему образованию.



Министерство совместно с государственными университетами будет индивидуально определять условия договорного финансирования для каждого вуза с учетом его миссии, целей, профиля и имеющихся ресурсов.



Компонент финансирования, основанного на результатах деятельности, позволит каждому государственному университету внести собственный вклад в достижение национальных целей и постоянно ориентироваться на повышение качества образования.



Новая модель поможет государственным университетам развивать актуальные образовательные программы, обеспечивать высокое качество преподавания, а также создавать достойные условия труда и конкурентоспособную оплату труда для академического, административного и вспомогательного персонала.



Главной целью реформы высшего образования является повышение качества и доступности высшего образования. Именно этой цели служит внедрение новой модели: государственное финансирование будет направлено на повышение качества и доступности высшего образования, укрепление исследовательского потенциала университетов и содействие долгосрочному институциональному развитию высших учебных заведений.



На первом этапе внедрения новой модели из государственного бюджета дополнительно будет выделено 42 млн лари, а в 2027 году общий объем финансирования высшего образования достигнет 170 млн лари.



Министерство образования, науки и молодежи Грузии совместно со Всемирным банком работает над новой моделью финансирования уже несколько лет. Она была разработана в рамках проекта «Инновации, инклюзивность и качество — Грузия I2Q (WB)» на основе глубокого анализа существующих потребностей системы, изучения лучших международных практик, а также при участии международных и местных экспертов», — говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





