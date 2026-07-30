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В Чиатура объявлен конкурс на разработку проекта многофункционального музея
30.07.2026 19:57
Фонд муниципального развития министерства инфраструктуры Грузии объявил конкурс на разработку проекта строительства инновационного многофункционального музея-шахты на территории исторической шахты имени Церетели в городе Чиатура. Об этом сообщает министерство инфраструктуры.
По информации ведомства, на месте шахты, не эксплуатирующейся с 1960-х годов, планируется создать современный музейный комплекс, который станет новым центром развития промышленного туризма в регионе.
«В рамках концепции особое внимание будет уделено безопасной адаптации существующих подземных тоннелей. Для посетителей будет создана реалистичная имитация процесса добычи руды и интерактивный музейный маршрут.
Проект должен предусматривать: наземные выставочные и приемные помещения; информационный центр; объект общественного питания; сувенирный магазин; зону экипировки посетителей; образовательный амфитеатр примерно на 100 мест; пространство для активного отдыха и приключенческого туризма.
В музее также должны быть интегрированы современные мультимедийные технологии, включая голограммы и 3D-визуализацию, которые предложат посетителям совершенно новый опыт знакомства с промышленным наследием.
При проектировании особое внимание будет уделено энергоэффективности и соблюдению международных стандартов безопасности.
Реализация проекта многофункционального музея на территории исторической шахты будет способствовать сохранению и популяризации промышленного наследия Чиатуры, укреплению туристического и образовательного потенциала региона, а также развитию местной экономики», — говорится в сообщении министерства инфраструктуры.
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