Гепрокурор Грузии встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым

30.07.2026 20:43





Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе в рамках официального визита в Азербайджан встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Во встрече приняли участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев и члены делегации Грузии.



На встрече с премьер-министром стороны обсудили тесное и эффективное сотрудничество между компетентными ведомствами двух стран. Было отмечено, что дружественные и деловые отношения между Грузией и Азербайджаном способствуют тесному сотрудничеству в сфере правосудия. Была подчеркнута важность достижений в сотрудничестве между прокуратурами Грузии и Азербайджанской Республики, а также выражена готовность к дальнейшему углублению взаимодействия.



Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе поблагодарил премьер-министра Азербайджанской Республики и генерального прокурора за гостеприимство и отметил, что тесное сотрудничество с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики будет продолжено и в будущем. Также генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев поблагодарил генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе за плодотворное правовое сотрудничество между двумя странами.



До встречи с премьер-министром азербайджанская сторона ознакомила представителей прокуратуры Грузии с новым административным зданием Генеральной прокуратуры, а также с административным зданием Главного управления по борьбе с коррупцией, находящегося в подчинении Генеральной прокуратуры.





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