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Замглавы МИД Грузии провел встречу с послом Индии


30.07.2026   20:47


Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили провёл встречу с послом Республики Индия в Грузии Амитом Кумаром Мишрой. Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.

По данным внешнеполитического ведомства Грузии, стороны обсудили существующие дружественные отношения между Грузией и Республикой Индия и подчеркнули растущую положительную динамику сотрудничества.

В ходе встречи были затронуты вопросы обмена визитами высокого уровня между двумя странами, а также пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, туристической, образовательной и других сферах.

Стороны выразили готовность продолжить активную коммуникацию для содействия дальнейшему укреплению двусторонних отношений.


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