Замглавы МИД Грузии провел встречу с послом Индии

30.07.2026 20:47





Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили провёл встречу с послом Республики Индия в Грузии Амитом Кумаром Мишрой. Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.



По данным внешнеполитического ведомства Грузии, стороны обсудили существующие дружественные отношения между Грузией и Республикой Индия и подчеркнули растущую положительную динамику сотрудничества.



В ходе встречи были затронуты вопросы обмена визитами высокого уровня между двумя странами, а также пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, туристической, образовательной и других сферах.



Стороны выразили готовность продолжить активную коммуникацию для содействия дальнейшему укреплению двусторонних отношений.





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