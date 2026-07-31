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Глава Минздрава встретился с исполнительным директором швейцарской фармацевтической компании Roche
31.07.2026 11:11
Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с исполнительным директором фармацевтического направления швейцарской фармацевтической компании Roche Терезой Грэм.
Информацию распространяет Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
По их информации, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и компанией Roche. В ходе беседы также были затронуты текущие и будущие направления сотрудничества в сфере здравоохранения.
«Внимание было уделено возможностям сотрудничества в области лекарственных медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Беседа также коснулась препарата «Элевидис», используемого для лечения мышечной дистрофии Дюшенна».
На встрече присутствовали руководитель департамента стратегического развития и аналитики Министерства здравоохранения Лела Сулаберидзе, руководитель международного департамента Roche Майкл Оберрайтер и руководитель направления стран Кавказа Roche Georgia Мака Асатиани », - говорится в сообщении.
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