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Глава Минздрава встретился с исполнительным директором швейцарской фармацевтической компании Roche


31.07.2026   11:11


Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с исполнительным директором фармацевтического направления швейцарской фармацевтической компании Roche Терезой Грэм.

Информацию распространяет Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

По их информации, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и компанией Roche. В ходе беседы также были затронуты текущие и будущие направления сотрудничества в сфере здравоохранения.

«Внимание было уделено возможностям сотрудничества в области лекарственных медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Беседа также коснулась препарата «Элевидис», используемого для лечения мышечной дистрофии Дюшенна».

На встрече присутствовали руководитель департамента стратегического развития и аналитики Министерства здравоохранения Лела Сулаберидзе, руководитель международного департамента Roche Майкл Оберрайтер и руководитель направления стран Кавказа Roche Georgia Мака Асатиани », - говорится в сообщении.


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