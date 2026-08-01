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Госдеп США делает требования программы визового депозита постоянными


01.08.2026   15:51


Государственный департамент США делает постоянными требования программы визового депозита, - об этом со ссылкой на Федеральный реестр США сообщает Reuters.

Согласно данным Федерального реестра США, требования распространяются на визы категорий B1 и B2, которые выдаются для деловых и туристических поездок.

В опубликованном Федеральным реестром уведомлении говорится, что оценка программы визового депозита, действовавшей в течение последнего года после ее запуска в 2025 году, предоставила ведомству достаточные данные, чтобы сделать вывод о том, что программа эффективно обеспечивает соблюдение визовых условий и может стать постоянной.

В рамках пилотной программы размер депозита составлял 5 000, 10 000 или 15 000 долларов. Однако согласно окончательному регламенту программы депозит в размере 5 000 долларов отменяется, а максимальная сумма депозита устанавливается на уровне 20 000 долларов.

Окончательный регламент программы визового депозита США вступит в силу 3 августа.

Напомним, что в программу визового депозита США входят 50 стран, в том числе Грузия.


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