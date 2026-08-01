Кобахидзе: Попытки дестабилизации и насильственной смены власти в Грузии были успешно пресечены, однако угрозы не исчезли

01.08.2026 16:01





11 лет назад была создана Служба государственной безопасности Грузии — институт, который играет ключевую роль в защите конституционного строя, государственного суверенитета и безопасности каждого гражданина страны, - об этом, выступая на мероприятии, посвященном 11-й годовщине со дня основания Службы государственной безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, основой демократического и экономического развития страны, а также ее прогресса являются мир и стабильность, которые обеспечиваются ежедневными усилиями каждого сотрудника Службы государственной безопасности.



«Стоять на страже мира ежедневно связано с высоким риском. Я отдаю дань памяти героическим офицерам, погибшим при исполнении служебного долга.



Сегодня, на фоне сложной геополитической ситуации в мире и серьезных вызовов безопасности в нашем регионе, были успешно пресечены попытки иностранных спецслужб и деструктивных сил дестабилизировать страну и насильственным путем сменить власть. Однако угрозы не исчезли.



Одним из главных вызовов для нашей страны по-прежнему остается оккупация территорий Грузии. Первоочередным приоритетом нашего правительства является незамедлительное реагирование на деструктивные действия вдоль линии оккупации и защита фундаментальных прав наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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