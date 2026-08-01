Папуашвили: Сильное государство не определяется только военными возможностями, на СГБ лежит особая миссия

01.08.2026 16:03





1 августа 2015 года, с созданием независимой Службы государственной безопасности, Грузия провела важную институциональную реформу. Была создана служба, адаптированная к современным вызовам безопасности, которая заняла свое четко определенное место в системе национальной безопасности страны, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на мероприятии, посвященном Дню создания Службы государственной безопасности.



Как отметил председатель парламента, большая часть деятельности СГБ остается невидимой для общества, однако «именно эта ежедневная, профессиональная и зачастую незаметная работа создает прочную основу безопасности, на которой стоят мир в стране, защищенность граждан и стабильное функционирование государственных институтов».



«Сегодня среда безопасности является гораздо более сложной и многомерной, чем когда-либо прежде. Государствам одновременно приходится противостоять терроризму, шпионажу, кибератакам, дезинформации, экономическому давлению и другим гибридным угрозам, целью которых являются ослабление государственных институтов, нарушение общественного единства и препятствование суверенному развитию страны.



Для Грузии особую остроту этим вызовам придают оккупация территорий нашей страны, нестабильная ситуация в сфере безопасности в регионе и постоянный риск различных видов внешнего давления.



В таких условиях безопасность государства означает не только реагирование на уже выявленные угрозы. Особое значение приобретает своевременное выявление угроз, их предотвращение и пресечение их развития до того, как они нанесут реальный ущерб безопасности страны и общества.



В этих условиях роль Службы государственной безопасности приобретает особое значение. Большая часть ее деятельности остается невидимой для общества, однако именно эта ежедневная, профессиональная и зачастую незаметная работа создает прочную основу безопасности, на которой стоят мир в стране, защищенность граждан и стабильное функционирование государственных институтов.



Сотрудники Службы безопасности ежедневно находятся на том невидимом фронте, где успех часто измеряется именно тем, что угроза не достигает общества, кризис не развивается, а гражданин в своей повседневной жизни вообще не замечает работу системы безопасности.



История Грузии наглядно показывает, что сильное государство определяется не только военными возможностями. Его главная сила заключается в устойчивых государственных институтах, верности национальным интересам и способности своевременно выявлять, оценивать и пресекать угрозы, стоящие перед страной.



Защита нашего суверенитета, независимости и конституционного порядка является общей ответственностью всех государственных институтов, а в этом деле Службе государственной безопасности отведена особая миссия.



Парламент Грузии придает особое значение развитию профессиональных, сильных государственных институтов, основанных на принципах верховенства закона. Именно на таких институтах строится устойчивость государства, а безопасность и доверие граждан являются результатом их эффективной, ответственной и основанной на законе деятельности.



Хочу выразить особую благодарность каждому сотруднику Службы государственной безопасности, который с высоким профессионализмом, преданностью и чувством ответственности ежедневно служит Грузии, ее государственным интересам и безопасности наших граждан.



Еще раз поздравляю вас с 11-й годовщиной создания Службы государственной безопасности.



Желаю вам успехов, стойкости и достойного служения Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.



Сотрудников Службы государственной безопасности с 11-летним юбилеем службы поздравили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и глава Службы государственной безопасности Гека Геладзе, который в связи с юбилеем службы наградил сотрудников различными государственными наградами.





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