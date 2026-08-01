В 11-летие СГБ первые лица Грузии указали на приоритет борьбы с попытками смены власти

01.08.2026 16:39





В день 11-летия Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии первые лица страны посвятили свои выступления защите внутренней стабильности, борьбе с попытками дестабилизации и предотвращению смены власти.



Обращения президента Михаила Кавелашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе наглядно продемонстрировали смещение фокуса работы спецслужбы.



Кавелашвили заявил, что сегодня национальная безопасность «включает борьбу с психологическим давлением, целью которого являются раскол общества и ослабление государства», а также с «попытками дестабилизации и государственного переворота».

«Национальная безопасность является той основой, на которой строятся суверенитет государства, мир и возможности для развития», — заявил Кавелашвили, отмечая важную роль СГБ в функционировании государства.



Премьер Кобахидзе в своем выступлении пошел еще дальше, прямо связав стабильность страны с пресечением деятельности «деструктивных сил», якобы пытавшихся осуществить «силовую смену власти».



При этом премьер подчеркнул, что угрозы сохраняются, а также отдельно отметил успехи службы в борьбе с терроризмом и коррупцией, пообещав и дальше улучшать условия работы сотрудников СГБ.



«На фоне сложной геополитической обстановки в мире и серьезных вызовов безопасности в нашем регионе попытки иностранных спецслужб и деструктивных сил дестабилизировать страну и сменить власть насильственным путем были успешно пресечены. Однако угрозы не исчезли», — сказал он.



Среди главных вызовов для страны Кобахидзе кратко упомянул оккупацию территорий Грузии.



«Первостепенным приоритетом нашего правительства является незамедлительное реагирование на деструктивные действия вдоль линии оккупации и защита фундаментальных прав наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях.»



Такая риторика заметно отличается от того, как функции службы описывались при ее создании в 2015 году. СГБ была учреждена как независимая, деполитизированная и подотчетная обществу спецслужба, основной задачей которой являются контрразведка, борьба с терроризмом, защита государственного суверенитета, экономической безопасности и противодействие иностранным спецслужбам.



Однако в последние годы именно СГБ стала центральным государственным институтом во внутриполитической повестке. Практически все резонансные дела о якобы готовившихся переворотах, а также расследования, связанные с деятельностью оппозиции, гражданских активистов и отдельных неправительственных организаций, инициировались или сопровождались заявлениями службы.



СГБ регулярно сообщала о раскрытии заговоров против государства, подготовке революционных сценариев и деятельности сил, которые, по версии ведомства, действовали при поддержке иностранных структур. Власти, в свою очередь, неоднократно ссылались на эти расследования, аргументируя необходимость принятия различных спорных законов и даже запрета оппозиционных партий.



За последний год у СГБ сменилось сразу три руководителя, сейчас ведомство возглавляет Гека Геладзе. Один из последних шефов спецслужбы Григол Лилуашвили, был задержан в конце 2025 года по делу о коррупции.



Следствие считает, что он получал взятки от бизнесменов за лоббирование их интересов, покрывал сеть мошеннических колл-центров и содействовал получению «откатов» при распределении контрактов в мэрии Тбилиси.



Новости-Грузия

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