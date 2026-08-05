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Блэкаут в Грузии связан с тестовыми испытаниями энергоблоков на ЭнгуриГЭС
05.08.2026 21:28
Полное отключение энергосистемы Грузии связано с тестовыми испытаниями энергоблоков Энгурской ГЭС.
По словам Георгия Пангани, члена Комиссии по регулированию энерго- и водоснабжения, в настоящее время проводится детальный анализ инцидента для определения точных причин аварии.
«Хочу сообщить вам, что сегодня Государственная электроэнергетическая система проводила тестовые испытания энергоблоков Энгурийской ГЭС, целью которых было выявление и оценка слабых мест в системе с учетом аварий 24 и 25 июля.
В рамках испытаний, среди прочих мер, также предусматривалась работа грузинской электроэнергетической системы в изолированном режиме. Этот режим был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения электроэнергетической системы.
Как уже известно, в ходе испытаний грузинская электроэнергетическая система была полностью отключена. На данном этапе проводится детальный анализ инцидента и соответствующая оценка с целью определения точных причин аварии и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — написал Георгий Пангани в социальной сети.
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