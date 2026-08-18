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Главой Национального агентства превенции преступности назначен Георгий Саджая


18.08.2026   20:36


Главой ЮЛПП «Национальное агентство превенции преступности, исполнению наказаний, не связанных с тюремным заключением, и пробации» Министерства юстиции назначен Георгий Саджая. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Как говорится в распространенной информации, нового руководителя сотрудникам ведомства представил министр юстиции Паата Салия.

«Георгий Саджая имеет многолетний опыт работы в Национальном агентстве превенции преступности, исполнению наказаний, не связанных с тюремным заключением, и пробации. Он занимал в ведомстве менеджерские должности, а до назначения его руководителем работал в Министерстве внутренних дел Грузии», - говорится в информации.


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