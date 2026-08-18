Гегелия: Решение Польши это подтверждение демографической катастрофы

18.08.2026 20:43





По заявлению одного из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Григола Гегелия, ужесточение Польшей правил въезда в страну для граждан Грузии, прибывающих работать, является «подтверждением той демографической катастрофы, в которую «Грузинская мечта» ввергла государство и народ».



По словам Гегелия, грузины массово уезжают с родины, им приходится нелегально трудоустраиваться, очень высок уровень криминала, что «выражает коррупцию, существующую внутри страны, бесперспективность и всеобщее бедствие».



«Польша, конечно же, наш дорогой друг и страна-партнер. То, что ей приходится принимать подобные меры, является прямым отголоском очень большого и зловещего фона, что мы получили в стране в условиях враждебной, антигрузинской политики «Грузинской мечты»», - заявил Григол Гегелия.





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