Грузия кулуарно предлагает России свою лояльность - пишут российские телеграм-каналы

19.08.2026 12:33





Российские телеграм-каналы пишут о кулуарных предложениях со стороны Грузии властям России. Как сообщает телеграм-канал INSIDER-T, речь идет о полной геополитической лояльности Грузии внешней политике России в ответ на публичный отказ России от аннексии Абхазии и т.н. Южной Осетии.



«Власти Грузии кулуарно предложили Кремлю сделку: Тбилиси гарантирует Москве полную геополитическую лояльность в обмен на публичный отказ России от аннексии Абхазии и Южной Осетии, утверждают инсайдеры



По словам источников, в рамках сделки Москва должна на официальном уровне публично пообещать никогда не включать Абхазию и Южную Осетию в состав Российской Федерации. Взамен Тбилиси предлагает Москве полный разворот курса и статус «нового троянского коня» России на международной арене (включая блокировку антироссийских инициатив на западных площадках). И в качестве бонуса Грузия готова обеспечить максимальное расширение параллельного импорта и создание для РФ защищенного финансово-логистического хаба на Кавказе.



В МИД РФ и Администрации Президента к предложению отнеслись серьезно, но окончательного ответа пока нет. С одной стороны, получить лояльную Грузию и расколоть единство западного блока — заманчиво.



С другой стороны, Кремль опасается, что Тбилиси пытается банально «купить время», а любые публичные обещания по Абхазии и Южной Осетии вызовут жесткое внутриполитическое напряжение в самих республиках, которые жестко нацелены на интеграцию с РФ», - пишет телеграм-каналам.



Напомним, что в последние несколько дней премьер-министр Грузии уже два раза делал заявление с напоминанием Георгиевского трактата. Во вчерашнем заявлении Ираклий Кобахидзе назвал Георгиевский трактат цивилизационным выборов Грузии и отметил, что власть Грузии будет следовать этому выбору.



Кроме того, в Грузии разразился серьезный скандал по поводу поставок с подконтрольной грузинской стороне территории топлива в оккупированную Россией Абхазию. По данным властей, всего поставлено 680 тонн бензина.





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