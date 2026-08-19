Михеил Саакашвили раскритиковал экспертов

19.08.2026 13:56





Бывший президент Грузии посоветовал грузинским экспертам сделать небольшую паузу между эфирами и хоть что-то почитать. Так он отреагировал на тот факт, что упоминая нарушение Россией договоров с Грузией они «забыли» упомянуть об очень важных договорах, которые были нарушены российской стороной с 1990 года.



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«На днях один «эксперт» в эфире у блестящей Натии Гогсадзе заявил, что Россия нарушила все три договора, заключенных с Грузией: Георгиевский трактат, Договор 1920 года и Сочинское соглашение 1993 года.



Эти три договора она действительно нарушила, но этот же «эксперт», судя по всему, забыл или вовсе не слышал еще о 4 (то есть всего 7) нарушенных соглашениях. А именно: о Дагомысском соглашении 1992 года; о Московском соглашении 1992 года, в результате которого пала Гагра и русским открылся Гудаутский коридор; о соглашении Саакашвили — Саркози — Медведева 2008 года, согласно которому все российские военные должны были покинуть всю территорию Грузии.



Существует также соглашение между Грузией, Швейцарией и Россией 2011 года об установлении контролируемого Грузией таможенного пункта на реке Псоу, которое, разумеется, не выполняется.



Так вот, этим «экспертам» я хочу посоветовать: сделайте хотя бы небольшую паузу между эфирами и хоть что-нибудь почитайте, сделайте homework, прежде чем снова транслировать аудитории свои крайне скудные познания.



И еще, в той же передаче второй эксперт — член ныне уже распавшейся партии — заявил, что Иванишвили не посмеет оформить соглашение с русскими. Зура Папаскири исходит из того, что Иванишвили субъективен в отношении России. На самом же деле он «независим» от русских ровно так же, как и «Южная Осетия». Что и когда должно быть подписано, решает Москва», - заявил экс-президент.





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