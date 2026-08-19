Эка Гигаури: Если Кобахидзе захочет, он может убрать и Бидзину Иванишвили

19.08.2026 20:01





Инициаторами смены власти в мире часто становятся именно представители ближайшего окружения авторитарного правителя. Короче говоря, авторитарные правители и диктаторы не без оснований боятся собственного окружения. Если сегодня Кобахидзе захочет, он может даже избавиться от Бидзины, и в «Грузинской мечте» никто не осмелится ему противостоять, — об этом в социальной сети пишет директор «Международной прозрачности — Грузия» Эка Гигаури.



Гигаури считает, что через некоторое время отстранение премьер-министра Ираклия Кобахидзе со стороны Бидзины Иванишвили будет вполне логичным шагом, если сам Кобахидзе не опередит Иванишвили.



«Мы узнали несколько вещей, которые далеко не новы, и эта история ещё раз подтвердила:



1. Всё это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Иванишвили осуществляет кадровые перестановки в своём окружении, а Кобахидзе с его согласия и руками Мдинарадзе устраняет политических конкурентов. В «Грузинской мечте» никого не удивишь обогащением за счёт людей и вовлечённостью в коррупцию: там все воруют. Вся система стоит на коррупции, и это право им предоставил сам Иванишвили. Поэтому «борьба с коррупцией» — лишь спектакль, поставленный для маскировки расправы.

2. Кобахидзе сам для этого руки не пачкает, у него есть Мдинарадзе. Тем временем тот стал его верным исполнителем и слугой.

3. Очевидно, что у подавляющего большинства сторонников «Грузинской мечты» существует искренняя поддержка Гарибашвили, чего мы не видим в случае Кобахидзе и Мдинарадзе. Посмотрите на реакции сторонников «Мечты» под заявлениями Гарибашвили и его супруги. Если Мдинарадзе посадят в тюрьму, а вслед за ним и Кобахидзе, сторонники «Мечты» не скажут в их защиту ни слова. Для них Кобахидзе всё равно бывший «НПО-шник» и сотрудник международных организаций. Он не является воцерковлённым и не имеет особых отношений с церковью. В его команде большинство людей такие же.

4. В «Грузинской мечте» не знают ни дружбы, ни товарищества, ни того, что значит быть рядом. Похоже, ни у одного из них не оказалось этого грузинского мужского качества. Они подставят вас, предадут и бросят из-за страха, Бидзины, а теперь уже и Кобахидзе.

5. Иванишвили сознательно углубляет раскол внутри своей команды и сталкивает членов команды друг с другом. Его цель — не допустить их объединения против него и заставить их постоянно доносить друг на друга и конфликтовать между собой.

6. Сегодня очевидным фаворитом Иванишвили является Кобахидзе. Однако, похоже, этот статус уже вскружил ему голову. Он часто говорит о том, что лично он сделал, как будто обладает этой властью и без Иванишвили. Возможно, внутри «Грузинской мечты» у него не так много искренних сторонников, но сегодня он осуществляет почти полный контроль над институтами. Похоже, члены «Мечты» очень его боятся, возможно, даже больше, чем Бидзины. Они знают, что Кобахидзе имеет прямой доступ к Бидзине и может сказать ему о товарище по команде что-то такое, что окончательно его погубит. Даже у Гарибашвили не было такого влияния. Кобахидзе почти везде назначил своих людей, и парламент также полностью находится под его контролем. Эту огромную власть он постепенно собрал. Если так будет продолжаться, даже Иванишвили будет трудно разрушить эту систему.



Опыт авторитарных режимов мира также показывает, что диктаторы управляют окружением именно по принципу «разделяй и властвуй». Они периодически меняют фаворитов, вовлекают всех в коррупцию и другие преступления, чтобы затем использовать их слабости и соучастие в преступлениях против них самих. Одновременно они сталкивают влиятельные группы между собой, поощряют доносы друг на друга и посредством выборочных наказаний держат всех в постоянном страхе.



Таким образом, ни один человек или группа не может настолько усилиться, чтобы создать реальную угрозу лидеру. Однако у такой системы есть и один существенный риск: фаворит, в руках которого окажутся все рычаги власти, со временем может сам начать формироваться как независимая сила. Именно поэтому диктаторы в конечном итоге часто избавляются даже от своих самых преданных и усилившихся слуг.



В то же время в мире инициаторами смены власти часто становятся именно представители ближайшего окружения авторитарного правителя. Короче говоря, авторитарные правители и диктаторы не без оснований боятся собственного окружения. Если сегодня Кобахидзе захочет, он может даже избавиться от Бидзины, и в «Грузинской мечте» никто не осмелится ему противостоять. Поэтому через некоторое время отстранение Кобахидзе будет вполне логичным шагом, если он сам не опередит его», — пишет Эка Гигаури.





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