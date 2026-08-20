Данные о «рекордном потоке» на Верхнем Ларсе уточнили в России - речь о обоих направлениях

20.08.2026 12:58





Федеральная таможенная служба (ФТС) России уточнила информацию о ситуации на грузино-российской границе. В ведомстве заявили, что учитывали данные как по направлению на въезд в РФ, так и на выезд из нее.



То есть, по данным российской таможенной службы, на 6 утра 19 августа через пограничный пункт Верхний Ларс границу в обоих направлениях пересекли свыше 16 тысяч граждан. Въехали в Россию практически 8,5 тысячи человек, выехали — более 7,5 тысячи.



18 августа ФТС РФ 18 сообщила о «рекордном потоке» пересекающих Верхний Ларс: за сутки, по данным ведомства, пункт пропуска пересекло более 20 тысяч человек. В ведомстве заявили: «Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта».



Эту информацию 19 августа опровергло МВД Грузии. В ведомстве заявили, что за последние 24 часа через пограничный пункт Верхний Ларс грузинскую государственную границу пересекли около 16 тысяч граждан разных стран, из них 7880 направлялись в Грузию, а 8 406 выехали из страны. Информацию о том, что границу пересекли 20 тысяч человек, в МВД Грузии назвали недостоверной.



Россияне, пересекшие Верхний Ларс вечером 18 августа, рассказали Paper Kartuli, что они прошли границу за полтора часа.



«РФ Грузия сейчас 30 минут. Мы на нейтралке», — сказано в одном из сообщений из телеграм-чата «Верхний Ларс» от 20 августа.



При этом пересекающие границу также отмечают в чате, что очереди на границе в августе — обычная ситуация для туристического сезона. В августе 2024 года пробка на въезде из России в Грузию сохранялась несколько дней, а время ожидания достигало 20 часов.





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