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Россия реконструирует пешеходную часть КПП на «границе с Абхазией»
20.08.2026 19:31
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию пешеходной части пункта пропуска Адлер на абхазском участке российско-грузинской границы.
Как сообщает издание «Коммерсант», активной фазе работ планируют перейти в сентябре, сейчас на площадке идут подготовительные мероприятия. Завершить весь проект реконструкции пункта пропуска планируется в 2028 году.
Пункт пропуска Адлер остается единственным и наиболее загруженным погранпереходом на т. н. «границе России с Абхазией». В 2025 году через него прошли около 2,8 млн транспортных средств и более 12 млн человек. Об одобрении реконструкции пешеходной части 19 августа сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Сообщается, что этапы реконструкции распределили с учетом сезонной нагрузки на пункт пропуска. В туристический сезон основной акцент делают на грузовом направлении. Осенью приоритет смещается на автобусное и легковое направления, когда увеличивается необходимость пропуска грузовых автомобилей.
«Второй этап предусматривает обновление пешеходной составляющей пункта пропуска. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы, а к основному этапу реконструкции планируют приступить в сентябре», — говорится в материале.
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