Россия снижает цену на «пушечное мясо»

20.08.2026 20:05





Для жителей оккупированных Абхазии, Самачабло и Приднестровья консульский сбор за получение российского гражданства планируют снизить с 600 до 65 долларов США. Проект соответствующего постановления подготовило Министерство иностранных дел России.



С 1 августа 2026 года Россия повысила консульский сбор за оформление гражданства для граждан всех стран с 65 до 600 долларов. Теперь Кремль решил вывести эти три сепаратистских региона из-под действия повышенного тарифа.



Ранее Владимир Путин уже упростил порядок получения российских паспортов для жителей непризнанного Приднестровья, оккупированной Абхазии и так называемой Южной Осетии. Согласно указу от мая 2025 года, от них не требуется подтверждать постоянное проживание в России, знание русского языка и истории России — в отличие от большинства других мигрантов.





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