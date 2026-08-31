Парулава: Мамука Мдинарадзе может разделить судьбу Григола Лилуашвили

31.08.2026 14:05





Естественно, когда Мамуку Мдинарадзе заставили уйти и из политики, и с должности и отправили домой, нет необходимости создавать новую должность - Мы не исключаем, что через несколько месяцев Мдинарадзе разделит судьбу Лилуашвили (прим. ред. бывший глава СГБ Грузии), — заявил в беседе с журналистами депутат от партии «Гахария за Грузию» Гига Парулава.



По его словам, Мамуку Мдинарадзе отправили домой «по решению конкретного человека».



«Факт в том, что Мамука Мдинарадзе не принадлежал самому себе. У него не было возможности, навыков самостоятельно принимать решения о том, какую должность он будет занимать или не будет занимать. Соответственно, так же, как он появился из ниоткуда, сегодня его отправили в никуда — по решению конкретного человека. Его отправили домой без каких-либо советов и наставлений.



Все мы помним, что в свое время региональное министерство было создано для Лилуашвили. Вы очень хорошо помните, чем закончилась судьба Лилуашвили. Мы не исключаем, что через несколько месяцев Мамука Мдинарадзе также разделит ту же судьбу.



Что касается упразднения этого конкретного министерства — у «Мечты» была инициатива создать должность государственного министра. Мы с самого начала заявили, что это будет сделано конкретно для Мамуки Мдинарадзе, так же как для Мамуки Мдинарадзе была создана должность координатора в отношении силовых ведомств. Естественно, сегодня, когда Мамуку Мдинарадзе заставили уйти и из политики, и с должности и отправили домой, нет необходимости создавать должность для Мдинарадзе. Соответственно, естественно, эта должность не будет создана», — заявил Парулава.





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