Парулава: Если кому-то и надо извиняться, то это членам «Грузинской мечты»

31.08.2026 14:16





«Если в этой стране кто и должен извиниться, то это «Грузинская мечта» и её бандитское подразделение. Сейчас мы видим активизацию Мачавариани, поскольку он лишился своего политического отца и покровителя — Мамуки Мдинарадзе больше нет в политике. Ему будет сложно закрепиться в «Грузинской мечте», поэтому теперь он отличается своими пустыми заявлениями», — заявил член «Единого национального движения» Лаша Парулава, комментируя пост Левана Мачавариани.



По словам Парулава, коллективные представители «Грузинской мечты» нападают на оппозицию, которая находится под репрессиями и террором.



«Мачавариани и эти коллективные представители «Грузинской мечты» нападают на оппозицию, которая находится под репрессиями и террором и, конечно же, продолжает борьбу. Эта борьба не только будет продолжаться до конца, но и завершится победой, и грузинский народ это увидит.



Если кому-то и следует извиниться, то это «Грузинской мечте», которая устроила репрессии и террор против грузинского народа. Она намерена добиться в Конституционном суде запрета политических объединений граждан — в суде, которого в природе не существует и подлинное доказательство этого уже создал Гарибашвили.



Если в этой стране кто и должен извиниться, то это Бидзина Иванишвили и члены «Грузинской мечты», которые поставили нашу страну, её демократию и государственность перед экзистенциальной угрозой. Избежать этой угрозы пытаются грузинское общество и демократическая оппозиция», — заявил Лаша Парулава.



Лаша Парулава отмечает, что всё международное сообщество говорит об откате демократии в Грузии.



«Не забывайте, что Бидзина Иванишвили за проведение российских интересов и сегодня находится под санкциями США. Члены правительства «Грузинской мечты» находятся под санкциями Великобритании и Евросоюза. Это не члены правительства Грузии, это члены правительства «Мечты» и Иванишвили.



Мы боремся в этой стране за независимость, свободу, демократию и государственность нашей страны. Цену этой борьбы, в том числе в виде заключения, платят президент Саакашвили, председатель нашего политического совета Леван Хабеишвили и лидер нашей тбилисской организации Ираклий Надирадзе.



Мы продолжим эту борьбу не просто до конца, а до победы. Какие бы репрессии и террор ни устраивала против нас русская «Мечта», мы будем продолжать борьбу до конца, до победы, поскольку это наша страна, и мы никому её не отдадим. Грузия не станет и не может стать русской», — отметил Лаша Парулава.



Член «Грузинской мечты» Леван Мачавариани ранее написал в социальной сети:



«Агентурные оппозиционные партии, богатые НПО и ультралевые псевдолиберальные активисты, вы — враги Грузии. Ваши действия, связанные с попытками дестабилизации страны, уже настолько открыты и неприкрыты, что даже значительная часть ваших собственных сторонников осознаёт: единственной гарантией мира и стабильности в Грузии является «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили. А мы вместе с грузинским народом каждый день будем напоминать вам, что за столько вредительства и грязи вы должны извиниться перед абсолютным большинством нашего общества».





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