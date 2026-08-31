Папуашвили: референдум в Исландии – это крах политики Брюсселя

31.08.2026 14:45





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «крахом политики нынешнего руководства Брюсселя» итоги референдума в Исландии, где большинство населения высказалось против возобновления переговоров о членстве в ЕС. По словам Папуашвили, результаты плебисцита продемонстрировали, что исландский народ испытывает недоверие к Евросоюзу.



«Результаты референдума предельно ясно показывают одно: Брюссель утратил доверие со стороны населения различных государств. Именно это недоверие к Брюсселю и Евросоюзу проявилось в итогах голосования, когда народ Исландии отказался от возобновления диалога. Они отвергли даже саму идею продолжения переговоров — настолько глубоко недоверие к ЕС.



Потому что те политические и персональные группы, которые сегодня руководят Брюсселем, своей незрелой внешней и опрометчивой внутренней политикой добились того, что Исландия — член Европейской экономической зоны, член НАТО и во многих аспектах интегрированное государство…



Возникает вопрос: если уровень интеграции столь высок, что мешает ей стать членом ЕС? Но даже они отказались возвращаться к переговорам из-за колоссального недоверия. А чем оно вызвано? Тем, что в случае вступления придется уступить часть суверенитета Брюсселю, который впоследствии может принять решения, наносящие им вред. Именно к этому у них нет доверия. Недоверие к ЕС и Брюсселю обусловлено и теми изменениями, которые сейчас планируются».



По словам Папуашвили, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о реформе процесса принятия решений внутри ЕС. «Было анонсировано, что страну-члена могут попросту лишить права голоса», — уверяет спикер парламента Грузии. Он считает, что «исландский народ видит: если они пойдут на этот шаг сегодня, нет никакой уверенности, что завтра несколько стран не отнимут у них голос и не примут решения без их участия».



«Это крах политики нынешнего руководства Брюсселя: жители страны, глубоко интегрированной с Евросоюзом и состоящей в НАТО, не просто не хотят членства, но даже не желают возобновления переговоров, видя в этом прямые риски ущемления своих интересов. Это именно тот результат, который мы предсказывали», — заключил Шалва Папуашвили.





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