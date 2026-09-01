Павленишвили: Тбилисский международный аэропорт превратился в еще одни врата Мордора

01.09.2026 14:02





По заявлению председателя управляющего совета «Единого национального движения» Ираклия Павленишвили, в Грузию бесконтрольно, массово въезжают представители страны-оккупанта России. Как заявил Павленишвили на брифинге у Тбилисского международного аэропорта, «после демонтажа системы Бидзины Иванишвили граждане Грузии и грузинский бизнес в этой стране будут защищены от российской угрозы».



«Тбилисский международный аэропорт превратился в ещё одни врата Мордора в Грузии. Тут из путинской России, то есть из Мордора, бесконтрольно, массово въезжают представители страны-оккупанта. Как говорит нам российская пропаганда «мечты», значительная часть этих людей не является туристами. Мы не боремся с туризмом или туристами из России, а не хотим, чтобы в Грузии произошло замещение граждан Грузии, грузинского бизнеса. Только с 2022 года в Грузии зарегистрировалось до 40 тысяч российских компаний. Эти компании создают ещё больше проблем для грузинского малого и среднего бизнеса, который и без того находится в незавидном положении. Кроме того, важно, что в истории нашей страны никогда не было таких интенсивных полетов, как сегодня. Даже во времена Советского Союза. Например, в направлении Москвы в течение всего дня выполняется несколько рейсов, только «Georgian Airways» осуществляет примерно 4 рейса. Есть и совершенно новые направления, которых раньше не существовало, причем это индустриальные центры России. Возникает обоснованное подозрение касательно того, что в ряде случаев можем иметь дело и с обходом санкций. В целом же главная опасность это Грузия без грузин, ускоренные темпы русификации. Только после демонтажа системы Иванишвили граждане Грузии и грузинский бизнес будут защищены в этой стране от российской угрозы», - заявил Ираклий Павленишвили.





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