Прокурор: Хабеишвили не сотрудничает со следствием

01.09.2026 14:11





По заявлению прокурора по делу бывших силовиков, обвиняемых по факту физического насилия в отношении оппозиционного политика Левана Хабеишвили, Лаши Гамкрелидзе, Хабеишвили не сотрудничает со следствием.



Так он ответил на вопрос, были ли опрошены действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники полиции, которых политик обвиняет в участии в групповом насилии и халатности.



Как поясняет прокурор, к Хабеишвили в тюрьму приходил следователь, однако тот не дал показаний.



«Левану Хабеишвили неоднократно предлагалось принять участие в процессуальных и следственных действиях, однако по неизвестной нам причине он не участвует в процессуальных и следственных действиях. Соответственно, мне неизвестно, что именно он заявляет в СМИ. Еще раз повторяю, он не сотрудничает со следствием.



В пенитенциарное учреждение приходил следователь, однако Леван Хабеишвили отказался предоставить информацию», - заявил Гамкрелидзе.



На сегодняшнем судебном заседании прокурор выступил со вступительной речью.



Ни один из обвиняемых на заседании не присутствовал.



Дело касается обвинений бывшему руководителю одного из подразделений Департамента специальных операций СГБ и сотруднику Департамента особых поручений МВД.



Для справки, в рамках событий 2024 года по факту насилия в отношении протестующего Звиада Маисашвили, политика Левана Хабеишвили и журналиста Гурама Рогава были задержаны пять человек, среди которых три бывших и один действующий спецназовец, а также один действующий сотрудник Департамента охранной полиции МВД.





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