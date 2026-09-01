В Грузии вводятся новые меры защиты клиентов старше 60 лет от финансового мошенничества

01.09.2026 14:14





Сегодня, 1 сентября, вступает в силу новое постановление Национального банка Грузии, которое вводит дополнительные требования для поставщиков платежных услуг в целях защиты клиентов старше 60 лет от потенциального финансового мошенничества.



Изменения внесены в правила аутентификации клиентов и защиты их прав при оказании услуг финансовыми организациями. По данным Национального банка, новые требования направлены на усиление защиты уязвимой группы населения, в том числе клиентов старше 60 лет, от мошеннических схем.



На первом этапе действие постановления будет распространяться только на карточные транзакции.



Согласно новым правилам, поставщики платежных услуг будут обязаны временно приостанавливать определенные электронные платежные транзакции с высоким уровнем риска, инициированные клиентами старше 60 лет, или, если это невозможно, отказывать в их проведении.



Транзакция будет считаться высокорисковой, если:



• сумма платежа превышает 500 лари и транзакция связана с мошеннической деятельностью, представляющей высокий риск;

• транзакция связана с онлайн-торговлей, включая операции на рынке форекс, инвестиции, азартные игры или операции с виртуальными активами;

• у клиента выявлены необычные особенности расходов или поведения.



При обнаружении рискованной транзакции поставщик платежных услуг обязан связаться с клиентом и предоставить ему соответствующую информацию, чтобы он мог более тщательно оценить риски, связанные с операцией.



Кроме того, клиенту будет предоставлена возможность принять окончательное решение в течение 48 часов с момента инициирования рискованной или подозрительной транзакции. Если клиент решит продолжить операцию, он должен подтвердить свое решение поставщику платежных услуг.



По данным Национального банка, обновленные правила основаны на передовой международной практике и обязывают поставщиков платежных услуг применять более высокие стандарты управления рисками к определенным транзакциям, совершаемым со счетов клиентов старше 60 лет.



«Новые требования помогут повысить осведомленность клиентов и ограничить возможности мошенников», — говорится в заявлении Национального банка.



«Защита прав клиентов, в частности пенсионеров, является одним из ключевых приоритетов Национального банка», — добавляется в заявлении.



По данным НБГ, новые требования также помогут повысить осведомленность потребителей и снизить риск совершения мошеннических операций, которые в результате манипуляций могут привести к финансовому ущербу для клиентов.







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