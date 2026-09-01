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В Грузию с официальным визитом прибыл министр внутренних дел Турции


01.09.2026   14:24


По приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили министр внутренних дел Турецкой Республики Мустафа Чифтчи прибыл в Грузию с официальным визитом во главе делегации.

Сулхан Тамазашвили встретил турецкого коллегу в Тбилисском международном аэропорту.

В рамках визита министры внутренних дел двух стран проведут встречу в расширенном формате. Также запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между полицейскими академиями министерств внутренних дел Грузии и Турецкой Республики.

После завершения встречи министры выступят с совместными заявлениями.

Информацию распространяет пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.


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