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В Грузию с официальным визитом прибыл министр внутренних дел Турции
01.09.2026 14:24
По приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили министр внутренних дел Турецкой Республики Мустафа Чифтчи прибыл в Грузию с официальным визитом во главе делегации.
Сулхан Тамазашвили встретил турецкого коллегу в Тбилисском международном аэропорту.
В рамках визита министры внутренних дел двух стран проведут встречу в расширенном формате. Также запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между полицейскими академиями министерств внутренних дел Грузии и Турецкой Республики.
После завершения встречи министры выступят с совместными заявлениями.
Информацию распространяет пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.
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