Михаил Сарджвеладзе встретился с членами «Бизнес-ассоциации Грузии»

01.09.2026 14:28





Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе вместе с руководителем Службы инспекции труда Бекой Перадзе встретился с членами «Бизнес-ассоциации Грузии». Стороны обсудили стандарты безопасности труда в строительном секторе, законодательные нормы и практику их исполнения.



Михаил Сарджвеладзе обратил внимание на важность регулирования и его эффективного исполнения. По словам министра, строгое соблюдение норм безопасности труда, обеспечение жизни и здоровья работников являются общей ответственностью и приоритетом государства и частного сектора.



Стороны обсудили существующее положение в сфере безопасности труда в строительной отрасли, результаты инспекций и практику исполнения требований. Также были рассмотрены пути предотвращения несчастных случаев на рабочих местах и укрепления культуры безопасности со стороны работодателей.



На встрече было подчёркнуто значение непрерывного диалога между государством и бизнесом в процессе эффективного внедрения стандартов безопасности и улучшения рабочей среды. Также были рассмотрены динамика мониторинга, осуществляемого Службой инспекции труда, и выявленные нарушения.



Стороны также обсудили практические рекомендации, направленные на улучшение условий рабочей среды.



Во встрече также приняли участие заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили, председатель Комитета парламента по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе, исполнительный директор «Бизнес-ассоциации Грузии» Леван Вепхвадзе и представители Службы инспекции труда.





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