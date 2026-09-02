Сегодня Народный защитник Грузии посетит Ираклия Гарибашвили

02.09.2026 10:43





Сегодня уполномоченный по правам человека Грузии Леван Иоселиани встретится с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Сегодня омбудсмен планирует посетить учреждение исполнения наказаний.



После встречи с Ираклием Гарибашвили Леван Иоселиани прокомментирует ситуацию для СМИ.



Напомним, несколько дней назад адвокат Ираклия Гарибашвили Лили Гелашвили призвала омбудсмена посетить Ираклия Гарибашвили. По словам адвоката, права Ираклия Гарибашвили нарушаются, что должно быть проверено омбудсменом.



«26 августа было назначено длительное свидание. Он должен был увидеть своих детей, которых не видел в течение трёх месяцев, и это свидание ему отменили. Насколько отмена назначенного свидания является ложью, проверить несложно», — заявила адвокат.





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