Каладзе: Здание бывшего Минсвязи на проспекте Руставели не является памятником культурного наследия

02.09.2026 13:32





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, здание бывшего Министерства связи, расположенное на проспекте Руставели, не является памятником культурного наследия. Как заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, зданию был присвоен статус аварийности третьей-четвёртой степени, а новым проектом на этом месте предусмотрено строительство нового отеля.



«Хочу откликнуться на поднявшийся ажиотаж вокруг здания бывшего Министерства связи, целенаправленно распространяемую ложь и попытку ввести общественность в заблуждение. Вы все смотрите социальные сети и, наверное, многие сталкивались с записанными видео и комментариями, которые люди, сами снимающие видео по этому вопросу, делают непосредственно там. Распространяется ложная информация, будто данное здание имело статус памятника культурного наследия и якобы как можно осуществлять демонтаж, реабилитацию и обновление этого здания. Со всей ответственностью заявляем, что данное здание не имеет никакого статуса памятника культурного наследия.



Что касается проекта, хочу со всей ответственностью сказать вам, что там не строится никакой жилой дом. Проектом предусмотрено строительство нового отеля, который будет очень высокого качества, высокого уровня. Это будет одно из лучших и красивых зданий, которое будет реализовано в рамках проекта. Вход со стороны проспекта Руставели и фасад останутся такими же, какими они были, что, думаю, очень важно для отеля. Что касается пристройки, где должны разместиться номера отеля, она будет выполнена со стороны улицы Леси Украинки.



В целом это будет очень красивый проект. Такой, который очень подойдёт проспекту Руставели и полностью впишется в существующую застройку без каких-либо проблем. Поэтому не верьте распространяемой ложной информации о том, что был осуществлён демонтаж здания, имеющего статус памятника культурного наследия. Кроме того, следует отметить, что существующее здание находилось в тяжёлом аварийном состоянии, ему была присвоена третья-четвёртая категория аварийности, однако будет реализован очень хороший проект», — заявил Каха Каладзе.





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