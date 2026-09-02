Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения выражает соболезнования семье и близким блогера Даура Буава

02.09.2026 14:09





Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия выражает глубокую скорбь в связи со смертью молодого блогера Даура Буава.



«За личные усилия, направленные на примирение и построение мира между представителями грузино-абхазского общества, а также за активную миротворческую деятельность Даур Буава был одним из выдающихся лауреатов учреждённой по инициативе аппарата государственного министра премии «Премия мира для молодёжи».



Выражаем сочувствие и соболезнования членам семьи и близким Даура Буава», — говорится в соболезновании аппарата государственного министра.



Для справки: блогер Даур Буава был найден мёртвым в своём доме 28 августа.





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