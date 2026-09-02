Национальный центр кинематографии Грузии объявляет конкурс о популяризации грузинского кино

02.09.2026 14:23









Сообщается, что срок подачи проектов — с 1 по 14 сентября.



«Проект должен предусматривать проведение в регионах Грузии не менее восьми кинопоказов, на которых будут представлены фильмы, созданные при финансовой поддержке Национального центра кинематографии. После каждого кинопоказа должна быть обеспечена встреча с членом творческой группы либо возможность участия в обсуждении и дискуссии по фильму.



Конкурсная комиссия состоит из пяти членов. Критерии отбора проектов предусматривают опыт авторов проекта, устойчивость проекта, его инновационность и соответствие поставленной цели.



Общий бюджет конкурса составляет 50 тысяч лари. Выделяемое финансирование для юридических лиц не превышает 17 тысяч лари, а для физических лиц — 8 тысяч лари.



На конкурс «Популяризация грузинского кино в регионах Грузии и содействие проведению кинопоказов» заявки принимаются в электронном виде на электронную почту Национального центра кинематографии Грузии:



В случае возникновения дополнительных вопросов участник конкурса может обратиться к руководителю Службы популяризации киноискусства Национального центра кинематографии Грузии Манане Сурадзе по электронной почте: Национальный центр кинематографии Грузии объявляет конкурс «Популяризация грузинского кино в регионах Грузии и содействие проведению кинопоказов».Сообщается, что срок подачи проектов — с 1 по 14 сентября.«Проект должен предусматривать проведение в регионах Грузии не менее восьми кинопоказов, на которых будут представлены фильмы, созданные при финансовой поддержке Национального центра кинематографии. После каждого кинопоказа должна быть обеспечена встреча с членом творческой группы либо возможность участия в обсуждении и дискуссии по фильму.Конкурсная комиссия состоит из пяти членов. Критерии отбора проектов предусматривают опыт авторов проекта, устойчивость проекта, его инновационность и соответствие поставленной цели.Общий бюджет конкурса составляет 50 тысяч лари. Выделяемое финансирование для юридических лиц не превышает 17 тысяч лари, а для физических лиц — 8 тысяч лари.На конкурс «Популяризация грузинского кино в регионах Грузии и содействие проведению кинопоказов» заявки принимаются в электронном виде на электронную почту Национального центра кинематографии Грузии: [email protected] . Условия конкурса и формы заявок с 1 сентября размещены на веб-сайте центра: www.gnfc.ge.В случае возникновения дополнительных вопросов участник конкурса может обратиться к руководителю Службы популяризации киноискусства Национального центра кинематографии Грузии Манане Сурадзе по электронной почте: [email protected] », — говорится в сообщении.





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