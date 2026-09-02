|
|
|
Национальный центр кинематографии Грузии объявляет конкурс о популяризации грузинского кино
02.09.2026 14:23
Национальный центр кинематографии Грузии объявляет конкурс «Популяризация грузинского кино в регионах Грузии и содействие проведению кинопоказов».
Сообщается, что срок подачи проектов — с 1 по 14 сентября.
«Проект должен предусматривать проведение в регионах Грузии не менее восьми кинопоказов, на которых будут представлены фильмы, созданные при финансовой поддержке Национального центра кинематографии. После каждого кинопоказа должна быть обеспечена встреча с членом творческой группы либо возможность участия в обсуждении и дискуссии по фильму.
Конкурсная комиссия состоит из пяти членов. Критерии отбора проектов предусматривают опыт авторов проекта, устойчивость проекта, его инновационность и соответствие поставленной цели.
Общий бюджет конкурса составляет 50 тысяч лари. Выделяемое финансирование для юридических лиц не превышает 17 тысяч лари, а для физических лиц — 8 тысяч лари.
На конкурс «Популяризация грузинского кино в регионах Грузии и содействие проведению кинопоказов» заявки принимаются в электронном виде на электронную почту Национального центра кинематографии Грузии: [email protected]. Условия конкурса и формы заявок с 1 сентября размещены на веб-сайте центра: www.gnfc.ge.
В случае возникновения дополнительных вопросов участник конкурса может обратиться к руководителю Службы популяризации киноискусства Национального центра кинематографии Грузии Манане Сурадзе по электронной почте: [email protected]», — говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна