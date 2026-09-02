Папуашвили о письме Гарибашвили: Прискорбно, что правовой вопрос переводится в политическую плоскость

02.09.2026 14:15





Существует обвинение, идёт судебный процесс, и на это должен быть дан правовой ответ — Перевод этого вопроса в политическую плоскость показывает, что правовые позиции, как правило, слабы, — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя очередное письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По его словам, вопрос самоубийства правозащитника Лазаре Джорбенадзе используется для спекуляций, и он заявил, что «никому бы не пожелал, чтобы личные трагедии других людей использовались для политических инсинуаций».



«В целом прискорбно, что правовой вопрос переводится в политическую плоскость. Я бы хотел, чтобы на правовой вопрос давался правовой ответ, если речь идёт о правовых претензиях, которые имеются у прокуратуры или следствия. Мы в разное время видели попытки перевести это в политическую плоскость, но это не приносит никакого результата. Есть правовые вопросы, обвинение, выдвинутое прокуратурой. На это обвинение должен быть дан ответ. Думаю, все остальные политические инсинуации излишни.



В целом я никому не пожелал бы, чтобы личные трагедии других людей использовались для политических инсинуаций. Мы знаем, кто использует эти методы, и уже много лет привыкли к тому, что используются различные трагедии — будь то самоубийство или что-либо другое. Что касается человека, который покончил жизнь самоубийством, — оставляя всё остальное в стороне, мне кажется, что хотя бы его душе следует оказать уважение и дать человеку покой», — заявил Папуашвили.





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