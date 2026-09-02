Шарашидзе: Если Гарибашвили думает, что серией доносов избежит справедливого судебного решения, он очень ошибается

02.09.2026 13:38





Если сейчас Гарибашвили думает, что благодаря этой серии доносов он избежит решения справедливого суда, он сильно ошибается — Гарибашвили, Кобахидзе и Мдинарадзе будут строго осуждены и наказаны, — заявил депутат партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе, говоря об очередном письме бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По его словам, «письмо Гарибашвили ещё раз подтверждает, в какую грязную, предательскую, коррумпированную и готовую на всё партию превратилась «Грузинская мечта», которая когда-то пришла к власти при поддержке большинства грузинского народа».



«Если сейчас господин Гарибашвили думает, что благодаря этой серии доносов, которую он начал, он избежит решения справедливого суда, он сильно ошибается. Главное здесь то, что не только Ираклий Гарибашвили, но и господин Мдинарадзе, господин Кобахидзе, из-за множества преступлений, совершённых ими перед нашей страной, конечно же, будут строго осуждены и наказаны — сегодня или завтра, при этой власти или при новой власти. Это строгое наказание они получат от грузинского народа и избранной грузинским народом власти, и к этому наказанию они должны готовиться.



Что касается других членов, оставшихся в «Мечте», если они думают, что грузинский народ не понимает, что там никто не является ангелом и что, когда их лидеры являются такими преступниками, сами они чем-то от них отличаются, они сильно ошибаются. От партии, где столько агентов и столько бывших «националов», чего вообще можно было ожидать?! Это та печальная реальность, которую мы видим в связи с новой серией доносов и доносительств, начатой Гарибашвили», — отметил Шарашидзе.



Что касается заявления Гарибашвили о том, что «в связи с рядом случаев самоубийств остаются вопросы без ответов», как отмечает депутат от оппозиции, ««Грузинская мечта» и «Национальное движение» хуже друг друга и самоубийства также неудивительны».



«Конечно, прежде всего это требует свободного и справедливого расследования. Единственное, что я могу сказать вам о самоубийствах, это то, что это ещё раз подтверждает: «нацы» и «Мечта» не только ничем не отличаются друг от друга, но и хуже друг друга. Мы хорошо помним ряд самоубийств или убийств, произошедших во время «Национального движения», и к этому списку добавляются также нерасследованные и окутанные тайной самоубийства в период «Мечты». Это печальная реальность — то, как сегодняшняя «Мечта» во многом продолжает почерк «Национального движения». Поскольку мы знаем, и грузинский народ это тоже понимает, что между «Мечтой» и «Национальным движением» уже нет никакой разницы и они хуже друг друга, к сожалению, эти самоубийства также неудивительны. Какой путь избрало и какой почерк имело «Национальное движение», то же самое продолжает «Мечта»», — заявил Шарашидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





