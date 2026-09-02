Парулава: Деньги в карманах «коцев», долг остался тбилисцам, результат — нулевой, а Каладзе всё ещё красуется

02.09.2026 13:44





Мэр «воровской мечты» Каха Каладзе говорит нам, что они закупили 38 новых мусоровозов - На самом деле на протяжении многих лет в сфере управления отходами Тбилиси были привлечены кредиты и финансирование на десятки миллионов евро — деньги в карманах «коцев», долг остался тбилисцам, результат — нулевой, а Каладзе всё ещё красуется! — об этом в социальной сети пишет член правящего совета «Единого национального движения» Лаша Парулава, реагируя на заявление мэра города Кахи Каладзе, сделанное на сегодняшнем заседании городского правительства, где он сказал, что автопарк ООО «Тбилсервис групп» пополнился 38 мусоровозами.



Как отметил Лаша Парулава в своём посте в «Фейсбуке», с 2018 года по сегодняшний день в сфере управления отходами было потрачено в общей сложности около 60 миллионов евро в виде кредитов и финансирования, однако в сфере управления отходами в городе изменений нет.



«В эти минуты мэр тбилисской «воровской мечты» Каха Каладзе говорит нам, что мы купили 38 новых мусоровозов. На самом деле на протяжении многих лет в сфере управления отходами Тбилиси были привлечены кредиты и финансирование на десятки миллионов евро.



Эти деньги исчезли, работа не была выполнена, но Каладзе всё равно красуется и гордится 38 мусоровозами.



2018 год — 15 миллионов евро — кредит на развитие инфраструктуры и техники в сфере управления отходами и реабилитацию полигона Диди Лило.



Даже спустя 8 лет в Тбилиси нет современной и эффективной системы управления отходами такого масштаба, которая должна была появиться в результате инвестиций такого объёма.



Деньги привлечены, годы прошли, но где результат?



2021 год — 3,03 миллиона евро — дополнительный кредит на улучшение системы сбора фильтрата на полигоне Диди Лило.



Даже спустя 5 лет общество имеет право знать, что было сделано на эти деньги, какого результата мы достигли и насколько эффективно были потрачены средства.



2024 год — 16 миллионов евро — кредит на реабилитацию и закрытие полигона Диди Лило и систему сбора свалочного газа.



Проект ещё не завершён, то есть тбилисцы по-прежнему ждут результата, ради которого был взят долг.



2024 год — 26 миллионов евро — кредит в размере 22 миллионов евро и финансирование в размере 4 миллионов евро на предприятие по переработке отходов.



Этот проект также находится в процессе реализации, и Тбилиси до сих пор не получил действующую систему переработки отходов.



В общей сложности — кредиты и финансирование в сфере управления отходами на сумму около 60 миллионов евро.



После этого Каладзе сегодня цинично красуется и говорит нам, что мы купили 38 новых мусоровозов.



Хорошо, Каха, но где результат тех десятков миллионов евро, которые твоя власть на протяжении многих лет привлекала для управления отходами?



Именно здесь твоя ответственность. Привлечённые деньги исчезли! Работа не выполнена! Результата не видно! А долг остался тбилисцам.



К этому добавляются вопросы к муниципальным закупкам, в том числе к контрактам, связанным с «Джи-Ти Групп», вокруг которых возникает немало вопросов из-за особой близости к власти Каладзе.



Бюджет Тбилиси — не личная касса Каладзе.



Короче говоря, пришло время, чтобы тбилисцы выбросили эту «воровскую мечту» и Каху Каладзе на свалку. За те годы, когда на тбилисцев повесили долг, потратили деньги города, а взамен не создали обещанного результата.



Деньги в карманах «коцев», долг остался тбилисцам, результат — нулевой, а Каладзе всё ещё красуется!» — пишет Лаша Парулава.





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