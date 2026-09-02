«Мечта» боится, что заявления Гарибашвили сыграют на руку оппозиции

02.09.2026 13:48





Заявление Ираклия Гарибашвили, которое не было подкреплено фактами и аргументами, подхватили различные лидеры оппозиции и использовали против нашей команды — Гарибашвили несёт двойную ответственность за то, чтобы подобные заявления не стали поводом и не сыграли на руку оппозиции, — заявил в беседе с журналистами депутат «Грузинской мечты» Звиад Шаламберидзе, комментируя очередное письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По его словам, «сам факт того, что в газете была приведена какая-то статья, действительно не является серьёзным», и это не может быть для «Грузинской мечты» веским аргументом для того, чтобы «на этом основании действительно было возбуждено дело или был предпринят какой-либо подобный шаг».



«Любое заявление, которое будет озвучено, независимо от того, будет ли это член нашей команды или бывший член нашей команды, обязательно должно быть подкреплено очень важными фактами и аргументами. Сегодня мы видим, что заявление, которое не было подкреплено фактами и аргументами, подхватили различные лидеры оппозиции и использовали против нашей команды. На фоне того, что это заявление делает человек, который был лидером нашей команды, он, конечно же, несёт двойную ответственность за то, чтобы подобные заявления не стали поводом и не сыграли на руку оппозиции. Соответственно, надеюсь, что в будущем подобных случаев, когда они будут подхватывать такую информацию и использовать её против нас без каких-либо фактов и аргументов, больше не будет. Сам факт того, что в газете была приведена какая-то статья, действительно не является серьёзным. Для нас это не может быть веским аргументом для того, чтобы на этом основании действительно было возбуждено дело или был предпринят какой-либо подобный шаг.



Любое такое письмо, которое будет опубликовано бывшим лидером нашей команды, возлагает на него двойную ответственность, поскольку оно обязательно должно быть подкреплено фактами и аргументами. Любое другое письмо, которое может быть опубликовано, будет несерьёзным. Общество и наша команда просто не смогут воспринимать это всерьёз. Не имеет значения, будет ли это Ираклий Гарибашвили или кто-либо другой из бывших членов нашей команды, который может и не находиться в учреждении исполнения наказаний. Кто угодно может сделать какое-то заявление, а затем кто-нибудь построит на этом теорию заговора. Я, как член «Грузинской мечты», надеюсь, что в будущем подобных заявлений, которые нанесут ущерб нашей команде, больше не будет», — заявил Шаламберидзе.





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