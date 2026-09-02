Планируется объединение Минрегиона и Мининфраструктуры

02.09.2026 14:07





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, парламент примет пакет законопроектов о повторном объединении Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры на следующей пленарной неделе.



Как пояснил председатель парламента, правительство отозвало внесённый в парламент законопроект, поскольку он не позволял адаптировать изменения под новую инициативу.



«Что касается объединения, сам внесённый законопроект не позволял адаптировать его под эту новую инициативу только посредством изменений, поскольку в пакет необходимо добавить дополнительные законопроекты. Поэтому правительство отозвало его и повторно внесёт полный пакет, в котором будут отражены все вытекающие из этого законопроекты. Это был технический вопрос, поэтому на следующей пленарной неделе мы примем этот проект, и планируется объединение Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры.



Что касается введения должности государственного министра, то, конечно, исходя из политического веса и опыта Мамуки Мдинарадзе, предполагалось создать эту должность для того, чтобы у премьер-министра был вице-премьер, который координировал бы эти вопросы и был бы человеком с политическим весом, способным руководить таким комплексным вопросом. Исходя из того, что, к сожалению, Мамука Мдинарадзе принял решение уйти из политики, этот вопрос был снят с повестки дня. Правительство посредством министерства и премьер-министра само будет как реализовывать эти вопросы, так и координировать их», — заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





