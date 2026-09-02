В Тбилиси начинается реабилитация улицы Александра Чавчавадзе

02.09.2026 14:35





Администрация района Мтацминда начинает реабилитацию улицы Александра Чавчавадзе.



Как заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства, в рамках проекта на улице протяжённостью 321 метр будет полностью обновлена дорожная и пешеходная инфраструктура.



По его словам, общая площадь реабилитационных работ составит 30 405 кв. м.



«В результате работ существующее покрытие из булыжника будет заменено трёхслойным асфальтовым покрытием. Также будут обустроены бордюры и тротуар, установлены столбики и ограждения. Существующая инфраструктура будет максимально адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. В рамках проекта полностью будет заменена устаревшая подземная коммуникационная сеть. Будут обновлены газовые трубы, под землёй разместят линии электропередачи и интернет-кабели. Будут установлены осветительные столбы со светодиодными LED-светильниками», — заявил Каха Каладзе.



Как отметил мэр, к работам по приведению в порядок коммуникаций подключится компания Georgian Water and Power, а вдоль улицы будут высажены зелёные насаждения.





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