Омбудсмен: У Ираклия Гарибашвили нет никаких претензий к условиям содержания

02.09.2026 16:03





Мы не говорили о письмах, опубликованных Ираклием Гарибашвили, он сам их не упоминал, и я также не задавал ему вопросов по этому поводу, — заявил омбудсмен Леван Иоселиани после выхода из пенитенциарного учреждения, где он посетил бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Как отметил омбудсмен, с Гарибашвили он обсудил ситуацию с длительными свиданиями.



«Я посетил Ираклия Гарибашвили в его камере, ознакомился с условиями его содержания в тюрьме, в том числе получил исчерпывающую информацию по всем вопросам, касающимся его здоровья, питания и так далее. Что касается вопроса, по которому я пришёл, то есть свидания, да, по словам господина Ираклия, было согласовано поощрительное, третье, длительное свидание, которое впоследствии отменили. Однако дополнительной документации или письменного обращения по этому поводу не было, поскольку такое свидание является назначается по усмотрению тюрьмы, полномочием руководителя пенитенциарного учреждения. По словам господина Ираклия, такое обещание было, однако впоследствии оно изменилось.



Я также поговорил с администрацией тюрьмы, выслушал и их позицию. Конечно, с их стороны нет какого-либо особого негативного или отрицательного отношения к заключённому. Они также настроены на то, чтобы продолжалась политика поощрения, которую они применяли к Ираклию Гарибашвили, как и к другим заключённым. Такая практика существует в тюрьме, многие заключённые получают поощрения, и они намерены продолжать эту политику.



Что касается того, почему в тот период не удалось назначить это свидание, по объяснению администрации тюрьмы, это связано с инфраструктурными вопросами: в нескольких местах, где проходят встречи, в тот период проводился ремонт, поэтому, по их словам, назначить это свидание не удалось. Однако в дальнейшем, могу подтвердить, что у администрации тюрьмы нет каких-либо принципиальных возражений против продолжения в отношении господина Ираклия того отношения, которое было до сих пор, то есть он периодически получал поощрительные свидания», — заявил Иоселиани.



Ему также задали вопрос о письме, опубликованном Ираклием Гарибашвили вчера, и о том, говорил ли он с экс-премьером по этому поводу.



«Мы не говорили о письмах, опубликованных господином Ираклием Гарибашвили, он сам их не упоминал, и я также не задавал ему вопросов по этому поводу. Если распространяется информация о преступлении, это должно представлять интерес для следственных органов. Когда следственные органы в разумные сроки не выявляют проблему и не проводят расследование, в таком случае существует практика, когда обращаются к омбудсмену, и омбудсмен выясняет причину задержки. На все вопросы, касающиеся преступления, должно реагировать соответствующее ведомство», — заявил Иоселиани.



На ещё один вопрос, говорил ли он с Гарибашвили о заявленном им факте психологического давления или соблюдении мер безопасности, Иоселиани ответил: «Я могу озвучить то, что мне сообщил господин Ираклий».



«Что касается условий его содержания под стражей, в том числе обращения с ним со стороны администрации, у него не было никаких претензий по этому поводу. Если бы такое имело место, поверьте, я был бы первым, кто об этом сказал. В связи с чем у него были претензии, так это в связи с отменой свидания, о чём я вам рассказал. Больше сказать мне будет сложно», — заявил Иоселиани.



Напомним, несколько дней назад адвокат Ираклия Гарибашвили Лили Гелашвили призвала омбудсмена посетить Ираклия Гарибашвили. По словам адвоката, права Ираклия Гарибашвили нарушаются, что должно быть проверено омбудсменом.



«26 августа было назначено длительное свидание. Он должен был увидеть своих детей, которых не видел в течение трёх месяцев, и это свидание ему отменили. Проверить, является ли ложью факт отмены назначенного свидания, несложно», — заявила адвокат.





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