Гендиректор пенитенциарной службы назвал ложью утверждения Гарибашвили о поощрении его дополнительным свиданием

02.09.2026 19:25





Генеральный директор Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе назвал ложью утверждение о том, что Ираклию Гарибашвили в качестве поощрения было назначено дополнительное свидание в качестве, которое было отменено в связи с текущими инфраструктурными работами в исправительном учреждении.



Как поясняет Патаридзе, осужденный Гарибашвили полностью исчерпал лимит свиданий, предусмотренный уставом учреждения.



«Хочу уточнить, что директор учреждения имеет полное право издавать соответствующий правовой акт в отношении поощрения осужденного к посещению, однако в данном случае такого акта не было, и, соответственно, визит не мог быть запланирован», — сказал Георгий Патаридзе.



Георгий Патаридзе призывает всех воздержаться от распространения неверной информации.



Напомним, что уполномоченный по правам человека Грузии Леван Иоселиани посетил бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в исправительном учреждении. Как рассказал Иоселиани журналистам после выхода из тюрьмы, он ознакомился с условиями содержания Гарибашвили в тюрьме и обсудил вопросы, касающиеся здоровья, питания и свиданий. По словам Иоселиани, Гарибашвили не высказал никаких жалоб на условия содержания или обращение со стороны администрации. По словам Иоселиани, Гарибашвили сказал ему, что ему было обещано длительное свидание, которое позже было отменено.







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