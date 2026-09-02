Гиви Миканадзе возложил венок к памятнику Шота Руставели в Туркменистане

02.09.2026 19:27





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с делегацией возложил венок к памятнику Шота Руставели во время своего официального визита в Туркменистан.



Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Памятник грузинскому поэту расположен в культурно-парковом комплексе среди памятников выдающимся деятелям разных эпох и национальностей.



Памятник Шота Руставели был установлен в Ашхабаде в 2024 году по решению правительства Туркменистана в сотрудничестве с грузинской стороной.







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