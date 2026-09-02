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Гиви Миканадзе возложил венок к памятнику Шота Руставели в Туркменистане


02.09.2026   19:27


Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с делегацией возложил венок к памятнику Шота Руставели во время своего официального визита в Туркменистан.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Памятник грузинскому поэту расположен в культурно-парковом комплексе среди памятников выдающимся деятелям разных эпох и национальностей.

Памятник Шота Руставели был установлен в Ашхабаде в 2024 году по решению правительства Туркменистана в сотрудничестве с грузинской стороной.


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