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Гиви Миканадзе возложил венок к памятнику Шота Руставели в Туркменистане
02.09.2026 19:27
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с делегацией возложил венок к памятнику Шота Руставели во время своего официального визита в Туркменистан.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Памятник грузинскому поэту расположен в культурно-парковом комплексе среди памятников выдающимся деятелям разных эпох и национальностей.
Памятник Шота Руставели был установлен в Ашхабаде в 2024 году по решению правительства Туркменистана в сотрудничестве с грузинской стороной.
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