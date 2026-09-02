Саакашвили: При «премьерстве» Гарибашвили произошло мое отравление в тюрьме

02.09.2026 19:31





Именно во время «премьерства» Гарибашвили произошло моё отравление в Руставской тюрьме, сразу после начала войны в Украине - Наверное, в надежде, что в шуме войны никто не заметит моей смерти, — об этом на своей странице в Facebook пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отметил Саакашвили, его «отравление было бы невозможно без поручения русских и главного местного мафиози».



«Именно во время «премьерства» Гарибашвили произошло моё отравление в Руставской тюрьме, сразу после начала войны в Украине. Наверное, в надежде, что в шуме войны никто не заметит моей смерти. У меня внезапно начались судороги, тошнота, температура 41, ужасные боли и множество других симптомов. Впервые о подозрении на отравление в разговоре со мной заговорил один из врачей тюрьмы, затем один очень хороший врач в «Вивамед» снова лично подтвердил мне это (публично никто из них не осмелился об этом сказать), и уже после этого один из ведущих американских токсикологов публично подтвердил этот факт на основании данных лабораторий в Калифорнии и Германии. Моё отравление было бы невозможно без поручения русских и главного местного мафиози. Видимо, русские не успели предоставить «Новичок», и местные использовали наиболее распространённый метод отравления — тяжёлыми металлами. Через некоторое время после моего отравления в российской тюрьме уже во второй раз отравили, и на этот раз убили Алексея Навального, которого Путин называл русским «Саакашвили»», — пишет в социальной сети Саакашвили.





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