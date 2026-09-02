Глава МИД Италии отреагировал на информацию об итальянской визе подозреваемого в атаке в Лейпциге

02.09.2026 21:53





Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти проведут расследование "с целью выяснения обстоятельств" после появления информации о том, что один из подозреваемых в нападении в аэропорту Лейпцига имел итальянскую визу. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.



"Расследование будет проведено", – сказал он.



"Однако все это подтверждает, что некоторые страны пытаются… совершить действия против ЕС, даже используя людей, которые, возможно, не имеют судимости и не находятся под подозрением. Вот почему, когда я говорю, что мы должны оставаться начеку, я говорю это не без оснований, потому что знаю, какими методами они пользуются. Я знаю, какими средствами эти страны всегда пользовались, даже в прошлом, и поэтому мы должны и впредь быть бдительными", – заявил Таяни.



Согласно сообщениям немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, по делу о попытке теракта есть двое подозреваемых: мужчина российского происхождения с латвийским паспортом и белорус с российским паспортом. Последний якобы въехал в ЕС по визе, выданной Италией.



Стоит отметить, что ЕС уже давно обсуждает запрет на въезд российских бывших комбатантов. Однако при принятии 21-го пакета санкций Франция, Италия и ряд других морских курортных государств отказались полностью запрещать российским комбатантам въезд на территорию ЕС.



1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла.



Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов".





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