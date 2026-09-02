Парламент Эстонии избрал Юлле Мадизе президентом страны

02.09.2026 21:57





Канцлер юстиции Эстонии Юлле Мадизе была избрана президентом страны на заседании парламента (Рийгикогу) в среду. Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.



2 сентября Рийгикогу избрал президентом Юлле Мадизе, которая в ходе тайного голосования набрала 71 голос из 101.



Семь депутатов не проголосовали, еще 12 – отсутствовали на заседании.



Для избрания кандидата в президенты необходима поддержка двух третей состава Рийгикогу, то есть не менее 68 депутатов.



51-летняя Юлле Мадизе ранее работала в Министерстве юстиции, в Конституционной комиссии Рийгикогу, главным контролером в Государственной контрольной службе, юридическим советником президента, а с 2015 года занимала должность канцлера юстиции. В конце 2021 года её переизбрали на эту должность на второй срок.



Мадизе выдвинули кандидатом в президенты 75 депутатов. Соответствующие документы передали в Избирательную комиссию Республики представители Партии реформ, "Эстония 200", Isamaa ("Родина") и социал-демократов, а также депутаты, не входящие ни в одну фракцию.



Мадизе официально вступит в должность президента 12 октября, принеся присягу в парламенте.



Ранее президент Эстонии Алар Карис в своей речи на параде в честь Дня победы в освободительной войне 1919 года намекнул, что не будет баллотироваться на второй срок.



Между тем оппозиционные Центристская и Консервативная народная партия (EKRE) подали в парламент законопроект, который, в случае его принятия, предусмотрит введение прямых президентских выборов в стране.





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