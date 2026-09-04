Глава Минсельхоза Грузии встретился с представителями посольства США и организации «FHI 360»

04.09.2026 13:13





Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Лаша Авалиани обсудил с представителями посольства США и американской организации «FHI 360» запланированные мероприятия в рамках реализуемого проекта «Достижение целей и поддержание эпидемиологического контроля» (EpiC).



Как сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, проект направлен на раннее выявление и контроль высокопатогенного птичьего гриппа, развитие ветеринарного и лабораторного направлений, а также совершенствование возможностей геномных исследований и генетической отслеживаемости.



По словам Лаши Авалиани, проект имеет важное значение для устойчивости и развития птицеводческого сектора.



«В рамках проекта будут усилены возможности полевых и государственных ветеринаров в направлении раннего выявления и контроля высокопатогенного птичьего гриппа. Также будут расширены возможности лабораторий, в том числе в сфере генетического анализа и геномной отслеживаемости.



Птичий грипп является зоонозным заболеванием и может передаваться от животных человеку. Соответственно, в проект будут вовлечены соответствующие ведомства и лаборатории министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Это будет способствовать раннему выявлению заболевания, его изучению и отслеживанию на уровне генома», — заявил Лаша Авалиани.



В рамках проекта также предусмотрено обучение ветеринаров, фермеров и других соответствующих специалистов вопросам раннего выявления высокопатогенного птичьего гриппа и реагирования на него.



Это будет способствовать совершенствованию системы реагирования на зоонозные заболевания в Грузии, их раннему выявлению и расширению лабораторных возможностей.





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