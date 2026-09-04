Скандал вокруг бронзовых скульптур на Руставели: оппозиция заявляет о порче и краже при ремонте

04.09.2026 13:14





Реабилитация главного проспекта Тбилиси оказалась в центре громкого скандала, связанного с судьбой знаменитых бронзовых миниатюр на проспекте Руставели.



Один из лидеров оппозиционного объединения «Коалиция за перемены» Бесик Донадзе заявил, что в ходе ремонтных работ 29 скульптур повредили, а еще 21 статуэтка и вовсе бесследно исчезла. В произошедшем политик обвинил компанию-подрядчика и городские власти. По словам Донадзе, теперь на восстановление и изготовление утерянных фигур из бюджета Тбилиси придется дополнительно выделить 273 тыс. лари ($104,6 тыс.).



Однако автор скульптур Леван Буджиашвили в комментарии изданию OC Media категорически опроверг обвинения оппозиции.

По словам мастера, компания-застройщик не имеет никакого отношения к повреждениям или пропаже фигур.



Буджиашвили подтвердил, что 21 статую действительно украли, однако это произошло еще до начала масштабных ремонтных работ на Руставели.



29 бронзовых фигур, как говорит скульптор, не были разрушены строителями — они просто пострадали от естественного износа за годы своего пребывания на улице и давно требовали реставрации.



Он пояснил, что мэрия Тбилиси заранее предупредила его о старте реабилитации проспекта. Буджиашвили лично демонтировал оставшиеся фигуры и перевез их в свою мастерскую.



Автор также подтвердил, что действительно получит из бюджета 273 тыс. лари. Эти средства пойдут как на восстановление старых скульптур, так и на создание новых взамен украденных.



Несмотря на разъяснения скульптора, сообщения о возможной порче и пропаже бронзовых фигур вызвали бурю негодования в грузинских соцсетях. Пользователи обвиняют власти в халатности и расходовании бюджетных средств, а также требуют привлечь компанию-подрядчика к ответственности.



Мэрия Тбилиси комментариев по поводу ситуации вокруг скульптур до сих пор не делала.



С 23 июля проспект Шота Руставели закрыли на масштабную реконструкцию, которая продлится до конца ноября. За это время должны полностью перекопать и обновить подземные коммуникации: воду, канализацию, ливневки и газ; убрать провода под землю; поставить современное светодиодное освещение; перестелить покрытие и тротуары, сделать велодорожки; запрятать мусор в подземные контейнеры; обновить и расширить городское озеленение.



Стоимость проекта составляет около 20 млн лари.



Источник: Новости - Грузия

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