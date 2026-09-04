Медикамент для лечения мышечной дистрофии Дюшенна будет доставлен в Тбилиси в начале следующей недели

04.09.2026 15:12





По информации министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, лекарственный препарат «Дживиностат» для лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна прибудет в Тбилиси в начале следующей недели.



Об этом он заявил на состоявшемся сегодня брифинге.



«31 июля был заключён договор с итальянской компанией «Италфармако», производителем препарата «Дживиностат», о закупке Грузией указанного лекарственного препарата. Уже также была предоставлена авианакладная, подтверждающая отправку «Дживиноcтата» в Грузию, согласно которой в начале следующей недели препарат будет в Тбилиси», — заявил Сарджвеладзе.



При этом, как отметил он, процесс в связи с ещё одним лекарственным препаратом для лечения детей с болезнью Дюшенна также успешно продвигается.



«Завершены переговоры по всем существенным коммерческим вопросам, до этого были подготовлены и изданы все необходимые правовые акты, и подтверждена полная готовность к заключению договора. Теперь мы ждём компанию и уверены, что в ближайшие дни будет подписан договор о закупке этого лекарственного препарата», — заявил Сарджвеладзе.





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