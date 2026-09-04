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В Батуми проходит международная бизнес-миссия Grand CEO Tour


04.09.2026   17:40


Представители правительства Аджарии встретились с председателем Caspian Energy Club Телманом Алиевым и членами делегации.

На встрече обсуждались углубление торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, создание новых деловых связей и развитие инвестиционных возможностей в регионе.

По словам представителей правительства Аджарии, интерес бизнеса к региону продолжает расти. Участники делегации положительно оценили грузинское законодательство, деловую среду Аджарии и инвестиционный потенциал региона.

Власти отмечают, что стратегическое расположение, инфраструктура и условия для ведения бизнеса делают Аджарию привлекательной площадкой для новых проектов и инвестиций.

С 2 по 5 сентября Батуми принимает международную бизнес-миссию Grand CEO Tour, организованную Caspian Energy Club.

Ожидается, что мероприятие поможет расширить деловые контакты, усилить международное сотрудничество и создать основу для новых совместных проектов.


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