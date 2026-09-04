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В 9 столичных публичных школах будут открыты группы школьной подготовки


04.09.2026   17:45


В девяти публичных школах столицы открываются группы школьной подготовки, - об этом сообщает Агентство управления детскими садами Тбилиси.

«Проект реализуется при совместном финансировании Министерства образования, науки и молодежи Грузии и Всемирного банка, и в его рамках в 9 публичных школах Тбилиси начнут функционировать группы школьной подготовки. Цель проекта — связать между собой этапы подготовки к школе и начального образования. В соответствии с Законом Грузии «О раннем и дошкольном воспитании и образовании» продолжительность программы подготовки к школе составляет 3 часа в день. В проекте участвуют следующие государственные школы: 1. публичная школа №8 города Тбилиси имени Акакия Кивиладзе; 2. публичная школа №132 города Тбилиси; 3. публичная школа №108 города Тбилиси; 4. публичная школа №145 города Тбилиси; 5. публичная школа №168 города Тбилиси; 6. публичная школа №215 города Тбилиси; 7. публичная школа №169 города Тбилиси; 8. публичная школа №92 города Тбилиси; 9. публичная школа №212 города Тбилиси имени Николоза Бараташвили.

Желающие зарегистрироваться в указанных группах должны до 12 сентября отправить соответствующее заявление на электронную почту агентства — [email protected]», — говорится в информации.


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