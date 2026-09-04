Гелбахиани: По словам Элисо Киладзе, у нее очень много информации о покойном Лазаре Джорбенадзе

04.09.2026 21:14





Элисо Киладзе заявила, что располагает большим количеством информации о деятельности покойного Лазаре Джорбенадзе - Она требует допросить ее в качестве свидетеля, — об этом в беседе с журналистами заявил адвокат обвиняемой журналистки Элисо Киладзе Валерий Гелбахиани.



По словам адвоката, Элисо Киладзе говорит, что встретилась с Лазаре Джорбенадзе до его смерти, и разговор шел об агентурной деятельности.



«Элисо Киладзе заявила, что располагает большим количеством информации о деятельности покойного Лазаре Джорбенадзе, что эта информация содержит и элементы преступления, и потребовала от прокурора начать расследование и допросить ее в качестве свидетеля. Прокурор заявил, что это не входит в его компетенцию, что ее рассмотрит другой прокурор и следственный орган, и попросил направить письменное обращение в этот орган.



Она [Элисо Киладзе] сказала, что он встретился со мной до смерти, был у меня, и я даже записывала наш разговор, и разговор шел об агентурной деятельности. Наверное, эта агентурная деятельность является самым важным», — заявил Валерий Гелбахиани.





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