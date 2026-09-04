Прокурор: Нанука Жоржолиани, как и другие, указала, что не располагает никакой информацией о самоубийстве Лазаре Джорбенадзе

04.09.2026 21:15





По заявлению прокурора Медеи Цирамуа, журналист Нанука Жоржолиани во время допроса указала, что не располагает никакой информацией о самоубийстве Лазаре Джорбенадзе.



По словам прокурора, решение вызвать Нануку Жоржолиани на допрос было принято после того, как следственный орган посчитал, что она может располагать какой-либо важной информацией по текущему расследованию.



«Нанука Жоржолиани, как и другие лица, указала, что не располагает никакой информацией о самоубийстве Лазаре Джорбенадзе и что об этом человеке она также узнала из письма осужденного Ираклия Гарибашвили, распространенного публично. Соответственно, после ее допроса следствие не получило никакой дополнительной информации о самоубийстве Лазаре Джорбенадзе.



Нанука Жоржолиани, как и другие лица, решение о допросе которых мы приняли, указала на публично распространенное письмо осужденного Ираклия Гарибашвили и в связи с этим письмом также высказала определенные вопросы по данному вопросу. Соответственно, следственный орган посчитал, что, поскольку лицо может располагать какой-либо важной информацией по текущему расследованию, было принято решение допросить ее», — заявила Медея Цирамуа.



На вопрос, будут ли в рамках данного дела допрошены также Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе, прокурор заявила, что «на данном этапе необходимости в их допросе нет».



«Осужденный Ираклий Гарибашвили во время допроса не указал на какую-либо информацию. Исходя из этого, поскольку в протоколе его допроса не зафиксирована информация о каких-либо обвинениях в отношении конкретных лиц, необходимости в их допросе на данном этапе нет. Однако расследование продолжается, и если возникнет необходимость допросить кого-либо, разумеется, соответствующие лица будут допрошены», — заявила Цирамуа.





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