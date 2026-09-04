Россиянин Денис Куланин покинул Грузию

04.09.2026 21:16





Гражданин России Денис Куланин, осужденный в Грузии после участия в акциях протеста, а затем помилованный президентом, покинул страну. Как сообщает правозащитная организация «Права — Грузия» (Rights Georgia), он вылетел из Тбилисского международного аэропорта. Пункт назначения не уточняется, но ранее Куланин планировал отправиться в Армению.



Сегодня Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Департамента миграции МВД, требовавшего выдворения гражданина РФ с территории страны. Куланину предоставили 7-дневный срок для добровольного выезда из Грузии. При этом ему разрешили самостоятельно выбрать страну, в которую он намерен отправиться.



Rights Georgia также опубликовали прощальное письмо Куланина, в котором он выражает благодарность всем, кто его поддерживал, и признается, что «был бы всем сердцем рад остаться с вами в Грузии»



«Вы все прекрасные люди, как на свободе, так и те, кто из наших остался в тюрьме. Не знаю, если мне повезёт остаться здесь или даже если уехать в Армению, я хочу, чтобы вы порадовались за меня, за то, что в ваших рядах появился новый борец за свободу и права людей! Я сделал бы всё, что от меня потребуется ради помощи нашим ребятам в тюрьмах, и ещё более для того, чтобы и они поскорее оказались на свободе».



Завершил свое письмо Куланин словами «свободу всем политзаключённым!».



Напомним, участник проевропейских акций Денис Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели по обвинению в повреждении автомобиля МВД и приговорен к 2 годам лишения свободы. 28 августа 2026 года президент Михаил Кавелашвили помиловал 226 заключенных, в том числе россиянина. Однако на свободу вышли все, кроме Куланина. По предыдущему решению Тбилисского городского суда до завершения процедуры выдворения его перевели в Центр временного размещения Миграционной службы.



1 сентября Куланин должен был добровольно выехать в Армению после того, как его адвокаты предоставили авиабилет, паспорт и посадочный талон в суд и Центр временного размещения. Однако в Департаменте миграции заявили, что он не сможет этого сделать без решения суда. Правозащитники опасались, что Куланина могут передать России, где ему грозит опасность.



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